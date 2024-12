Catania, l’evasione dura una manciata di minuti

CATANIA – È stato tradito dal desiderio di compiere un giro in scooter in centro a Catania. Un pregiudicato di 53 anni ha violato gli arresti domiciliari, ma è stato subito individuato dalla polizia. L’evasione è durata infatti appena una manciata di minuti, giusto il tempo di un giro da via Vicenza a viale Sanzio, dove è stato riconosciuto dagli agenti di una volante all’incrocio con via Giuffrida in sella a uno scooter senza indossare il casco protettivo.

Non appena si è accorto di essere stato intercettato dai poliziotti, il 53enne ha accelerato in modo brusco nel tentativo di dileguarsi. Raggiunto dagli agenti che hanno intimato l’alt, non si è fermato e ha continuato la sua fuga, zigzagando a tutta velocità, tra auto in coda, pedoni e mezzi in sosta. Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a bloccarlo. Il motorino è stato sequestrato perché è risultato essere già sottoposto a sequestro amministrativo. Il 53enne è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale.