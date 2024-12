Lancia marsupio tra gli alberi per disfarsi di pistola e munizioni

GELA (CALTANISSETTA) – I finanzieri di Caltanissetta hanno sequestrato a Gela una pistola Beretta con matricola abrasa e relativo munizionamento. L’operazione è scattata in contrada Spinasanta, in occasione di un controllo su strada, dove i militari hanno notato un giovane disfarsi frettolosamente di un marsupio, lanciandolo tra la vegetazione. Il tempestivo intervento dei militari ha permesso di recuperare il marsupio, al cui interno è stata trovata un’arma da fuoco con la matricola abrasa nonché 8 cartucce.

Il controllo è stato esteso anche agli immobili nella disponibilità del giovane ventiquattrenne, dove sono stati scoperti anche un passamontagna di colore nero, una fondina per pistola, un grimaldello e un tirapugni. Per il cittadino gelese è scattato l’arresto in flagranza e, su disposizione della locale Procura, è stato condotto in carcere. L’arma sequestrata sarà anche oggetto di accertamenti tecnici finalizzati a verificarne l’eventuale utilizzo in fatti di sangue.