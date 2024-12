Incidente sulla Pa-Ag: morto il terzo ragazzo

PALERMO – E’ iniziata l’osservazione per stabilire la morte cerebrale di Domenico Vitale, 27 anni, di Villafrati, uno dei giovani coinvolti sabato all’alba nell’incidente stradale sulla Palermo-Agrigento, all’altezza dello svincolo di Bolognetta. I medici dell’ospedale Civico della rianimazione dovranno attendere sei ore per dichiarare formalmente il decesso. Nell’incidente sono morti sul colpo Salvatore Ruben Saccio di 27 anni e Samuele Cusimano di 21, entrambi di Villafrati. Oggi il sindaco di Villafrati Franco Agnello ha proclamato il lutto cittadino e saranno celebrati i funerali nel pomeriggio per Samuele Cusimano. Per i funerali di Ruben Saccio si dovrà attendere l’autopsia che sarà eseguita nel reparto di medicina legale dell’ospedale Policlinico.