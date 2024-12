Incidente a Lavinaio, ubriaco aggredisce i vigili

ACI SANT’ANTONIO (CATANIA) – Pomeriggio animato per un 38enne di Canicattì arrestato dai carabinieri di Aci Sant’Antonio per lesioni aggravate, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. All’incrocio tra le vie Silvio Pellico e Cristaudo, nella frazione di Lavinaio, un incidente stradale è degenerato a causa dello stato di ebbrezza del guidatore 38enne di una delle due auto coinvolte, una Wolkswagen T-ROC, che aveva tamponato una Jeep Renegade, la cui conducente è stata trasportata in ospedale. Durante l’attesa del carro attrezzi il 38enne ha iniziato a inveire contro tre vigili impegnati al rilevamento planimetrico, arrivando a strattonare una vigilessa e il collega intervenuto in sua difesa. Nel parapiglia, inoltre, il 38enne ha colpito il vigile al volto con un pugno e, proseguendo con accuse infondate verso i presenti di avergli sottratto del denaro, successivamente trovata dai carabinieri nella tasca dei suoi pantaloni, ha aggredito anche un ispettore della polizia Locale. I militari lo hanno bloccato e arrestato, ponendolo ai domiciliari.