Incidente a Belpasso: l’auto si ribalta

BELPASSO (CATANIA) – Questa mattina, poco prima delle sei, si è verificato un incidente stradale autonomo sulla SP 56/I, in territorio di Belpasso: una vettura si è ribaltata e l’occupante del veicolo, una ragazza, è rimasta ferita, ma non in modo grave.

Sul posto è arrivato il 118 per curare la giovane e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Paternò che ha prestato soccorso e messo in sicurezza l’area. Intervenuti anche i carabinieri di Paternò per gli accertamenti di competenza.