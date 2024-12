In cinquantamila per la ‘notte bianca’ catanese

Con la ‘Notte bianca’, manifestazione che sabato sera ha animato le vie del centro storico fino a piazza Federico di Svevia, sono entrate nel vivo le manifestazioni natalizie promosse dal Comune di Catania. Sessanta eventi di musica, spettacoli, arte, tradizioni sacre, concerti che fino al 6 gennaio animeranno vie, piazze, chiese e monumenti cittadini di tutti i quartieri cittadini.

L’iniziativa della ‘Notte Bianca’, alla quale hanno aderito anche numerosi negozi rimasti aperti fino a mezzanotte, è stata promossa dalla commissione Cultura del consiglio comunale e organizzata dall’amministrazione che ha introdotto numerosi momenti musicali, culturali, giochi, spettacoli itineranti con animazioni, giochi di fuoco e tanto divertimento per grandi e piccini. Mercatini affollati, festoni e addobbi natalizi, con il prospetto di Palazzo degli Elefanti (in restauro) illuminato dalle proiezioni di immagini sacre, Catania si è accesa, ieri sera, con una stima di cinquantamila persone che nel corso della serata, sino a notte fonda, si sono alternate nelle vie del centro cittadino. GUARDA LE FOTO

Particolarmente apprezzata l’iniziativa di avere stabilito l’ingresso a un euro in alcuni siti comunali, con 1.666 visitatori registrati all’Anfiteatro romano di piazza Stesicoro, 1.015 i tagliandi staccati per visitare il museo civico di Castello Ursino e 638 per il museo Bellini di piazza San Francesco D’Assisi. Affollati anche i concerti nella chiesa Badia di Sant’Agata “Coro Laudate Dominum e orchestra Bequadro di Bagheria”, nella chiesa di piazza Santa Maria di Gesù “A nuvena”, antiche melodie popolari siciliane delle tradizioni cristiane, a cura dell’associazione Camerata Polifonica Siciliana. A San Nicolò l’Arena, invece, si è celebrata “La Notti di Natali” a cura dell’associazione Amici della Musica, tutti eventi a ingresso libero.