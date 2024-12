Il Trapani cambia ancora

Nuovo ribaltone in casa Trapani. La sconfitta in casa con il Benevento costa cara a Salvatore Aronica. Il presidente granata Antonini ha deciso di sollevare dall’incarico il tecnico chiamato dalla formazione Primavera a rilevare in prima squadra Alfio Torrisi, esonerato dopo sole due giornate. Sebbene non ci sia ancora l’ufficialità, i giochi sembrano fatti.

Al posto di Aronica, che lascia la squadra al decimo posto e ai quarti di Coppa Italia con un bilancio personale di 7 vittorie, 5 pari e 5 sconfitte, è in arrivo una vecchia conoscenza della Serie C: Eziolino Capuano, giunto già al terzo incarico stagionale.

Salutato il Taranto in estate a causa dei problemi societari, l’istrionico allenatore salernitano ha guidato il Foggia per 5 giornate, da fine settembre al 27 ottobre, ottenendo una vittoria, due pareggi (incluso il 2-2 interno con il Catania) e due ko prima di dimettersi. Toccherà a lui risollevare le sorti di un club che il presidente Antonini aveva annunciato di voler portare in B già al termine di questa stagione.