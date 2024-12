Il latitante era in un albergo di via Etnea

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 32enne romeno ricercato in campo internazionale. A tradirlo è stata una prenotazione in un albergo di via Etnea: è stato immediatamente individuato e fermato dagli agenti. Su di lui pendeva un mandato d’arresto europeo emesso in quanto ritenuto responsabile di una truffa in un hotel di lusso della città di Baia Mare, tra marzo e aprile del 2019, quando aveva utilizzato una carta di credito smarrita per pagare il conto di 300 euro, somma peraltro mai ricevuta dall’albergo della località romena. Non solo: nel suo curriculum anche condanne definitive per reati contro il patrimonio.