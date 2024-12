Il Catania ha il suo Pastore

Prima del campo, la società. Con il mercato di gennaio ormai alle porte, il Catania puntella l’organigramma con Ivano Pastore, chiamato a fare da braccio destro al responsabile dell’area tecnica Daniele Faggiano. Il neo dirigente rossazzurro ha firmato un contratto sino al 30 giugno 2025 con opzione per la stagione successiva.

Nato a Salerno, 54 anni, Pastore ha giocato per quasi venti anni tra i professionisti collezionando poco meno di 500 presenze, quasi tutte in C. E’ stato capitano del Taranto e ha vestito anche le maglie di Matera, Trani, Marsala, Cavese, Giulianova, Catanzaro e Colligiana.

Appese le scarpette al chiodo, si è dedicato alla carriera dirigenziale diventando direttore sportivo della Nocerina promossa dalla C alla B nella stagione 2010-2011. A seguire ha lavorato per Trapani, Benevento, Rimini (promozione dalla D alla Lega Pro), Viterbese, Casertana e Prato, club del quale è stato direttore generale da luglio 2023 allo scorso gennaio. Si è occupato anche di scouting internazionale per il Milan ed è stato responsabile dell’area scouting dell’Ascoli in B. Nella scorsa estate il suo nome era stato accostato al Potenza per il ruolo di ds, qualche mese fa altrettanto era accaduto con il Foggia.

“Mi viene concessa una grande occasione in un contesto prestigioso del calcio italiano – commenta Pastore tramite una nota societaria – ne sono davvero entusiasta e al contempo sono consapevole delle responsabilità connesse. Catania Football Club è una società giovane ma naturalmente ambiziosa, come il suo presidente. Con il vicepresidente Grella si è subito stabilita un’intesa professionale profonda e il direttore Faggiano è una figura di riferimento per chi conosce l’Italia del calcio, sarà stimolante collaborare”.

“Lo sviluppo del club attraverso l’inserimento di figure professionali in linea con la necessità di crescere e migliorare sempre in ogni settore – spiega, dal canto suo, il vicepresidente Grella – come abbiamo più volte ribadito è per noi semplicemente fondamentale. L’arrivo di un esperto dirigente ad irrobustire ulteriormente la struttura dell’area tecnica è un segnale di concreta attenzione da parte del presidente Pelligra, del consiglio di amministrazione e della direzione sportiva. Accogliamo Ivano Pastore e gli auguriamo buon lavoro, sarà con la prima squadra già alla ripresa degli allenamenti”.