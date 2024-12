Gli serve visita urgente: “Se ne parla tra 10 mesi”

PALERMO – Il Codacons segnala il caso di un paziente affetto da gravi patologie che si è rivolto al sistema sanitario per una visita diabetologica urgente e si è sentito rispondere che il primo appuntamento disponibile in una struttura regionale è quello di settembre 2025, ovvero fra quasi 10 mesi. Il pensionato di Palermo, cardiopatico e diabetico, è in cura all’ospedale Cervello. “Ancora una volta salta fuori lo stato di emergenza che attraversa il sistema sanitario siciliano – sottolinea il Codacons -. Una tempistica del genere è inaccettabile e rischia di compromettere seriamente la salute dell’anziano. Il paziente ci ha chiesto assistenza per ottenere il rimborso delle spese che sarà costretto a sostenere per effettuare la visita diabetologica privatamente e in tempi adeguati. Chi ha casi simili può scriverci alla mail [email protected]”.