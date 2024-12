Gioco online illegale: multa da 90 mila euro per 4 attività catanesi

CATANIA – I militari della guardia di finanza di Catania, in collaborazione con l’agenzia delle dogane e dei monopoli, hanno sequestrato diverse apparecchiature destinate al gioco d’azzardo non autorizzato e multato quattro esercizi commerciali, molti dei quali operavano senza le necessarie autorizzazioni per la gestione di giochi e scommesse. Le apparecchiature da gioco di alcuni esercizi commerciali catanesi erano collegate illecitamente con allibratori esteri. Le macchine da gioco risultavano essere connesse a server che da remoto permettevano la gestione di scommesse illegali. Inoltre, durante i controlli, sono stati trovati apparecchi meccanici sprovvisti della necessaria ricevuta di pagamento sugli intrattenimenti.

A conclusione delle attività ispettive, sono state sequestrate complessivamente 4 apparecchiature destinate al gioco d’azzardo non autorizzato, 5 dispositivi elettronici (tra cui computer e stampanti) e quasi 400 euro. Le violazioni riscontrate hanno riguardato l’esercizio abusivo di gioco e scommesse, l’installazione di apparecchi senza la necessaria autorizzazione e la connessione a allibratori esteri non autorizzati. Due persone sono state denunciate per esercizio abusivo di gioco e scommesse. Inoltre, sono state comminate sanzioni amministrative per un totale di 90.000 euro.