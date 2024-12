Freddo e vento aspettando Natale

Il maltempo sta per investire l’Italia con forte vento, pioggia e neve anche a bassa quota. Il primo nucleo freddo raggiungerà lo Stivale già in serata. I venti saranno forti specie su Sardegna, Liguria, Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Sicilia centro-occidentale con rinforzi fino a burrasca sui settori costieri e appenninici. Venerdì il vento sarà impetuoso da Nord a Sud e i mari molto agitati. Sabato 21 dicembre, il maltempo insisterà ancora sulle estreme regioni meridionali, poi ci sarà una breve tregua. In Sicilia e in tutto il Sud temperature in netto calo con massime sugli 11-13 gradi.