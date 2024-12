Fece violentare la moglie per 10 anni: condannato

PARIGI – Dominique Pelicot è stato “dichiarato colpevole” degli stupri aggravati contro l’ex moglie Gisèle Pelicot, nel processo sugli stupri di Mazan che si è chiuso oggi ad Avignone. Alla lettura della sentenza l’imputato 72enne si è alzato in piedi e ha ascoltato il giudice con attenzione, ma senza esprimere particolari emozioni. E’ anche ritenuto colpevole di aver raccolto immagini a loro insaputa della moglie e della figlia. Tutta la famiglia era presente questa mattina in aula al Palazzo di Giustizia di Avignone.

Sono stati dichiarati colpevoli tutti i 51 imputati nel processo. Gran parte di essi vengono ritenuti colpevoli di ”stupro aggravato in riunione e somministrazione” di droghe a Gisèle Pelicot. Il giudice ha elencato via via le varie sentenze: oltre ai 20 anni di carcere per il marito Dominique, per gli altri le pene inflitte dal tribunale di Avignone vanno dai 3 ai 13 anni di reclusione. La maggior parte degli imputati condannati verranno inoltre schedati sul Fijais, banca dati francese che include gli autori di reati sessuali o violenti.