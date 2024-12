Con una pistola a salve davanti a una banca catanese: denunciati

CATANIA – La polizia di Catania ha denunciato due 19enni trovati in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso fuori da una banca. Gli agenti del commissariato di Nesima hanno osservato alcuni strani movimenti fuori da un istituto di credito in viale Mario Rapisardi. I due giovani, in sella a uno scooter posteggiato sul marciapiede accanto alla banca, stavano monitorando gli utenti intenti a effettuare prelievi di denaro agli sportelli Atm. Hanno così deciso di perquisirli, insieme allo scooter. Nel baule è stata trovata una pistola a salve calibro 9, priva di tappo rosso e con il caricatore inserito, fedele riproduzione dell’arma in dotazione alle forze di polizia. I due giovani, entrambi incensurati, non hanno fornito valide giustificazioni sul possesso della pistola a salve e sul motivo per il quale stazionassero davanti alla banca.