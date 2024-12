“Con le prossime 3 gare può cambiare tutto”

Conferenza stampa dell’allenatore rossazzurro Domenico Toscano alla vigilia di Taranto-Catania, in programma domani alle 17.30.

SVOLTA. “A Taranto c’è da fare una grande prestazione. E’ il momento di tornare a vincere fuori casa. Finora ho visto prestazioni di livello, una squadra compatta e aggressiva, ma servono continuità e soprattutto incisività sotto porta, E’ su questo che abbiamo lavorato tutta la settimana”.

QUALCOSA IN PIU’. “Sono pienamente convinto che la squadra possa risalire. Ma bisogna crederci maggiormente. Quel qualcosa in più dobbiamo trovarlo dentro di noi: bastava poco, nelle ultime partite, e quel poco ce lo dobbiamo mettere. E’ ora”.

SI’ O NO. “Guglielmotti, Luperini e Adamonis a Taranto non saranno disponibili. Il nostro portiere deve ancora smaltire una forte contusione. Ci saranno invece Lunetta e Gega”.

TARANTO. “E’ pericoloso, non è una squadra morta. Sono partite che dobbiamo essere noi a mettere sul binario giusto. Sono contento delle ultime prestazioni, ma manca continuità. Contro Avellino, Messina e Cavese dovevamo vincere”.

MERCATO. “In questo momento non bisogna parlare né di mercato né di vacanze, se lo facessimo mi incazzerei seriamente. Dobbiamo focalizzarci solo sulle tre partite prima della sosta, perché possono aprire altri scenari. Di mercato si inizierà a parlare dopo: può essere che chi sta dando di meno riesca a esprimere il suo valore; tre partite sono tante, possono cambiare molte cose. E io non vedo tutto nero”.

FISCHI. “Se li percepisci come momento di crescita sono salutari. Capiamo l’amarezza dei tifosi. Ma va tenuto conto che è una società nuova, ci vuole tempo per costruire qualcosa, per comprendere come farlo”.