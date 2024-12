Catania, riecco Di Tacchio

Ripresa degli allenamenti con qualche novità per il Catania. Ritrovatasi al Cibalino, la comitiva di Toscano si è messa al lavoro su un terreno in condizioni precarie in vista del big match in casa della capolista Benevento (5 gennaio, diretta esclusiva in chiaro su Telecolor).

La buona notizia riguarda Francesco Di Tacchio (sotto, foto Pandolfo). Il centrocampista, assente per infortunio dal 7 settembre scorso, si è rivisto in gruppo. Un primo segnale di ripresa per il mediano, comunque non disponibile per la sfida con i sanniti.

Presente anche l’ultimo rinforzo, il portiere Alessandro Farroni, che invece, perfezionato il tesseramento, è convocabile e potrebbe andare in campo dal 1′ al Vigorito. Prima apparizione anche per il nuovo innesto nell’area dirigenziale, Ivano Pastore, ingaggiato per coadiuvare il ds Faggiano (sotto, foto Pandolfo).