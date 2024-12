Catania, rebus sulle fasce

Ancora problemi di formazione per il Catania. In vista della trasferta di Taranto, in programma domenica alle 17.30 (su Telecolor, dalle 17, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dallo Iacovone, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner), Toscano deve fronteggiare l’emergenza sulle fasce.

Alla squalifica di Anastasio, fermato per un turno, si aggiungono i perduranti problemi fisici di Guglielmotti (foto Catania Fc Facebook), già assente ad Avellino per noie muscolari e impiegato solo nel finale di gara contro la Turris. Su una delle due corsie verrà confermato Raimo, sull’altra occorre trovare una soluzione. Lunetta sta meglio, ma dopo aver saltato per infortunio 5 delle ultime 6 partite va gestito con prudenza. La prima alternativa è la conferma di Carpani, adattato sull’esterno.

Intanto, è arrivata l’ufficialità del divieto di trasferta, ampiamente annunciato, per la gara di Taranto. Per la terza volta di fila, il Catania non avrà tifosi al seguito. Alla Iacovone, peraltro, si va verso un’apertura con capienza ridotta a causa delle limitazioni imposte dalla commissione di vigilanza provinciale.