Catania, nuovo portiere

Un altro portiere per il Catania. Data l’indisponibilità di Bethers e le difficoltà di Adamonis, la cui avventura in rossazzurro è ormai da considerarsi al capolinea, la società si è mossa sul mercato degli svincolati, l’unico sul quale si poteva agire con immediatezza.

La scelta del club è caduta su Alessandro Farroni, 27 anni, senza contratto dopo l’ultima esperienza ad Alessandria nella scorsa stagione. L’estremo difensore umbro, che indosserà la maglia numero 13, ha firmato un contratto fine al termine della stagione con opzione per la stagione seguente.

Nato a Spoleto, Farroni si forma nel vivaio del Perugia. Dopo tre campionati in D con Foligno e L’Aquila, debutta in C nella stagione 17-18 con il Matera, club che lascia a gennaio (17 presenze) per trasferirsi alla Reggina. Con gli amaranto colleziona appena 6 gare tra i pali sino all’estate del 2020 per poi passare alla Juve Stabia (6 presenze). Nel biennio ’21-’23 va a Pesaro, dove torna titolare. Seguono un passaggio a Bari senza mai scendere in campo e la seconda metà della scorsa stagione ad Alessandria (5 presenze, l’ultima ad aprile).

Intanto, in giornata, proprio Bethers (lesione legamentosa della caviglia destra) e Matteo Di Gennaro (frattura del quinto metatarso del piede sinistro) sono stati sottoposti a interventi chirurgici nella casa di cura Villa Stuart a Roma. Entrambi rimarranno a riposo nelle prossime tre settimane per poi sottoporsi a visite specialistiche che consentiranno di stabilire i tempi per l’avvio della fase riabilitativa, stimata in tempi più brevi per il difensore (poco più di un mese) rispetto al portiere (almeno due mesi).