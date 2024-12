Catania: nasce il portale comunale dei tributi

CATANIA – Alla presenza del sindaco Enrico Trantino, dell’assessore comunale ai Tributi Giuseppe Marletta e del responsabile commerciale del concessionario Municipia Ignazio Ingraffia, è stato illustrato il Portale del Cittadino, uno spazio digitale accessibile on line tramite il link: argo.comune.catania.it. Una piattaforma che consente di avere le informazioni personali relative alle posizioni tributarie (iscrizioni Tari, proprietà Immobiliari ecc.), le scadenze degli atti dovuti e una serie di altri servizi documentali e informativi necessari per gli utenti.

“Municipia – ha spiegato il sindaco Enrico Trantino – affianca il Comune nel processo di digitalizzazione dei servizi al cittadino, attuando meccanismi utilissimi per limitare le code agli sportelli ed effettuare ogni attività necessaria per relazionarsi con la propria posizione tributaria comodamente da casa, secondo moderni principi di semplificazione per l’accesso ai servizi pubblici, mettendo al centro della nostra azione il cittadino. Un modo per migliorare con equità e trasparenza i meccanismi della riscossione e migliorare i livelli percentuali di raccolta, in un’ottica di snellimento dell’azione amministrativa che punti a innovare il rapporto tra i cittadini e la pubblica amministrazione”.

Tramite il portale Argo, infatti, vi è la possibilità di effettuare pagamenti on line, presentare istanze di rateizzazione e di accesso agli atti, senza la necessità di recarsi personalmente negli uffici del Comune di Catania o del concessionario. “Un fatto organizzativo di fondamentale importanza – ha spiegato l’assessore ai tributi Marletta – perché oltre al pagamento dei tributi e la loro rateizzazione direttamente tramite smartphone o personal computer, si potrà anche consultare la propria posizione contributiva (ordinaria/sanzionatoria), la situazione Dovuto/Versato del pregresso, la richiesta di aggiornamento della posizione, ma anche richiedere copia di documenti e attivare vari servizi”.

Dal prossimo 31 gennaio i cittadini per queste attività potranno anche delegare intermediari Caf, studi professionali, altri delegati, scegliendo da un elenco contenente tutti soggetti che agiranno per conto del cittadino. All’incontro hanno partecipato anche l’assessore Sergio Parisi, la ragioniera generale del Comune Clara Leonardi e il dirigente del servizio comunale Tributi Gaetano Oliva.