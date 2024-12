Catania, gioca Butano

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro il Sorrento, in programma domenica alle 17.30 (su Telecolor, dalle 17, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

MOMENTO. “C’è voglia di migliorare questa classifica che non piace a noi e neppure alla gente. Non ci sono le condizioni ottimali, però non permetto a nessuno di dire che la squadra non stia mettendo il massimo impegno. Ci è mancata la continuità. Dobbiamo essere uniti, tutti. Dopo il 4 agosto sono cambiate tante cose. Sapevamo che sarebbe stata un’annata difficile, ma non siamo scappati dalle nostre responsabilità. Un voto per quanto fatto finora? Per la classifica darei 6, per le prestazioni qualcosa in più: direi 7”.

PORTIERI. “Adamonis ha avuto un problema in settimana, non se la sente di andare in campo. Bethers è infortunato, Farroni non utilizzabile. Giocherà Butano. E’ un classe 2008 che abbiamo aggregato alla prima squadra da diversi mesi perché abbiamo intravisto in lui dei margini di miglioramento, Ha questa opportunità, deve giocarsela al massimo delle sue potenzialità”.

FORMAZIONE. “Guglielmotti, Di Tacchio e Luperini sono indisponibili. Inglese ha recuperato dall’affaticamento. Castellini ha smaltito il problema al polpaccio che lo aveva frenato per dieci giorni. Anche Gega sta molto meglio. Jimenez può ricoprire diversi ruoli, sta facendo bene in tante posizioni, la sua crescita mentale mi inorgoglisce. Sturaro? Ci può stare un calo dopo la prima gara quando sei reduce da un’assenza così lunga, ma il suo contributo è importante”.

SORRENTO. “Affrontiamo una squadra libera di testa come il Potenza, molto energica e senza l’assillo del risultato. Ma noi vogliamo chiudere il 2024 con una vittoria”.

RIGORI. “Il rigorista è Stoppa”.

MERCATO. “La società sa come intervenire, non solo in termini di squadra. Parliamo di creare le migliori condizioni per lavorare al meglio. Non è il momento di parlare di nuovi acquisti, ma i giocatori forti li devi tenere”.