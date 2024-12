Catania, Bethers è out

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della partita contro il Potenza, in programma sabato alle 17.30 (su Telecolor, dalle 17, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

TARANTO. “Qualcuno ha sminuito la vittoria, ma noi sappiamo quanto abbiamo dovuto dare per fornire una prestazione del genere. Siamo stati bravi. La squadra ha offerto segnali molto positivi su un campo difficile e poco praticabile. L’abbraccio a Montalto? So quanto impegno stanno mettendo gli attaccanti in ogni allenamento. Ero convinto che avrebbe fatto gol”.

POTENZA. “La classifica parla chiaro. Sta disputando un campionato molto positivo. Viene da risultati importanti e ha un’identità ben precisa, basata su un 4-3-3 molto dinamico e fluido. E’ un avversario che ti sollecita tanto. Caturano? Si ferma lavorando di squadra, come accaduto con Lescano e Patierno”.

FORMAZIONE. “Di Tacchio oggi ha sostenuto metà della della rifinitura con il gruppo, speriamo che dalla prossima settimana possa lavorare con la squadra, seppur non a piena intensità. Bethers non ci sarà: ha avuto un forte trauma distorsivo alla caviglia ed è andato a Roma per ulteriori accertamenti. Mancheranno pure Guglielmotti e Celli, ma recuperiamo Adamonis, che ha smaltito una contusione, e Anastasio, al rientro dalla squalifica. Castellini era indisponibile contro il Taranto: si è allenando gestendosi per l’intera settimana, dobbiamo vedere se ci sono le sensazioni giuste ed evitare di complicarne il recupero”.

CONTINUITA’. “Lavoriamo per trovarla. Abbiamo dovuto fare fronte a diversi infortuni e vicissitudini di varia natura. Nelle ultime 5 giornate ho colto segnali positivi in questo senso. Ho tutto quello che mi serve per inseguire il rendimento migliore. Questa è una società giovane e straniera, al lavoro in una grande piazza: ci vuole tempo per costruire e capire dove sbagli e in cosa migliorare”.

FORTI. “Il suo gol a Taranto passa dalla partita con il Trapani in Coppa Italia. Tutti hanno pensato al risultato, ma non al fatto che i ragazzi hanno avuto l’occasione di capire cosa devono mettere in campo. A fine gara, a Taranto, ho detto ad Allegra che arriverà il suo momento anche per lui”.

CELLI. “Ha avuto un’infiammazione al tendine di Achille che non riesce a risolvere. Andrà via a gennaio? Di mercato non parlo”.

RENDIMENTO INTERNO. “Ho detto proprio oggi ai ragazzi che abbiamo scelto Catania per vincere. La pressione è un privilegio e bisogna saperla gestire. Non credo che il gruppo soffra il campo casalingo, ma è un aspetto mentale su cui lavorare”.

GIRONE D’ANDATA. “Potevamo fare qualcosa di meglio, ma sono convinto che la squadra abbia dato il massimo. Senza certe vicissitudini dal 4 agosto a oggi, avremmo potuto fare meglio in certe partite come quelle contro Turris, Messina e Cavese. Col giusto processo di crescita avremmo potuto avere 4-5 punti in più, ma abbiamo dato tutto sempre”.