Catania: al Cannizzaro stabilizzati 84 dipendenti

CATANIA – A 84 lavoratori dell’azienda ospedaliera Cannizzaro il Natale ha portato l’attesa stabilizzazione: con sei delibere del direttore generale adottate il 24 dicembre scorso e pubblicate il 29, è stata infatti disposta l’assunzione a tempo determinato di 10 dirigenti medici e sanitari e 74 operatori non dirigenti. La procedura era stata avviata nei mesi scorsi, con l’avviso di ricognizione del personale in possesso dei requisiti per il superamento del precariato e si è conclusa il 23 dicembre, con i colloqui previsti per la stabilizzazione indiretta, ovvero tramite selezione, di 18 figure del comparto, mentre per altri 66 è stata applicata la stabilizzazione diretta.

Tutti loro hanno maturato di recente l’anzianità di servizio che non era stata sufficiente per concorrere ai precedenti avvisi di ricognizione. Il percorso di valorizzazione delle professionalità, con l’impulso del direttore amministrativo Monica Castro, si è concluso nel rispetto dell’obiettivo prefissato dall’assessorato alla Salute della Regione Siciliana e così, dal prossimo 1 gennaio, saranno in servizio con un contratto a tempo indeterminato 84 dipendenti fra medici, infermieri, oss, tecnici perfusionisti e altre figure specializzate.

“Ringrazio gli uffici del settore risorse umane per avere collaborato attivamente affinché si potesse raggiungere questo obiettivo – afferma il direttore generale dell’Azienda Cannizzaro, Salvatore Giuffrida – ma anche il personale che per lungo periodo ha lavorato con contratti a termine e ora potrà dare in maniera stabile il suo contributo per il buon funzionamento delle unità operative di rispettiva appartenenza”. Sullo stesso fronte della gestione del personale, l’azienda Cannizzaro ha adottato nei giorni scorsi un altro fondamentale atto, ovvero il conferimento degli incarichi professionali al personale dirigenziale del ruolo sanitario, che avranno decorrenza 1 gennaio.