CATANIA – Il 23 dicembre alle 21 la chiesa della Badia di Sant’Agata di Catania ospiterà il concerto delle Harlem sisters of gospel, all’interno del cartellone “Natale a Catania 2024”, il programma di spettacoli a ingresso libero. Il gruppo formato da 5 donne prende il nome in omaggio al quartiere in cui le due fondatrici sono cresciute. Dal 2014 si sono esibite in messe, convegni della chiesa, festival jazz e in molti concerti, portando sui palchi una musica che si ispira a grandi artisti gospel quali Aretha Franklin, The Clark Sisters, Mary, Mary, Dorothy Norwood, Kirk Franklin, Whitney Houston e Mahalia Jackson, solo per citarne alcuni. Il loro repertorio comprende molti classici del gospel come: Oh happy day, When the saints go marching in, Down by the riverside, Joshua fit battle of Jerico e Swing low sweet cariot, oltre che I will follow him e Joyful, joyful dal musical Sister Act 2. Per la speciale occasione delle festività si aggiungono alla scaletta del concerto una varietà di classici natalizi americani, tra cui Silent night e Joy to the world. Il pubblico, particolarmente coinvolto nei concerti, sarà invitato a partecipare battendo le mani, ballando e cantando.