CATANIA – La Gema comunica ai residenti del Lotto Centro di Catania le variazioni degli orari di esposizione dei rifiuti il 24 e il 31 dicembre. Tutte le utenze domestiche (carta e cartone) e non domestiche (carta, cartone e umido) dovranno esporre la frazione del porta a porta entro e non oltre le 18. Le sere del 25 dicembre e dell’1 gennaio l’esposizione dei rifiuti avverrà regolarmente. I tre centri comunali di raccolta del Lotto Centro (Picanello, Borgo Sanzio e Cairoli) effettueranno una apertura straordinaria domenica 22 dicembre dalle 9 alle 13.

Queste invece le chiusure previste: Ccr “Picanello” di via Galatioto il 24 dicembre chiusura anticipata alle 13.30, chiuso 25 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio 2025; Ccr Cairoli di via Fratelli Cairoli (Nesima inferiore) 24 dicembre aperto fino alle 15.30, chiuso 25 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio 2025; Ccr Borgo Sanzio di via Carmelo Patané Romeo il 24 dicembre aperto fino alle 15.30, chiuso 25 e 31 dicembre, 1 e 6 gennaio 2025.