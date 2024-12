CATANIA – In occasione della 39ª Giornata internazionale del volontariato, indetta dall’Organizzazione mondiale delle Nazioni unite, il Centro di servizio per il volontariato etneo ha organizzato a Catania una serata di incontro, musica e teatro per onorare l’impegno di chi si spende per gli altri. All’Ambasciatori presenterà Ruggero Sardo, con la gag comiche di Gino Astorina. L’attore Pippo Toscano curerà la messa in scena di un monologo inedito dedicato al volontariato. Il momento musicale sarà affidato al “Duo Concertante” di Andrea Di Mauro e Ilaria Bonanno. Previste oltre 1.200 presenze tra volontari, cittadini e istituzioni; circa 300 gli enti di terzo settore coinvolti. In apertura il videomessaggio del presidente della Regione siciliana Renato Schifani. Durante la serata verranno premiati i volontari che si sono distinti quotidianamente. Lo spettacolo sarà poi ripetuto a Piazza Armerina (Teatro Garibaldi), Ragusa (Teatro Donnafugata) e Avola (Teatro comunale Garibaldi).