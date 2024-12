CATANIA – Prende il via oggi a Catania nella sede del Centro di servizio per il volontariato etneo di Librino, in occasione della Settimana internazionale delle persone con disabilità, un ciclo di incontri organizzati dalla sezione territoriale Baskin Sicilia-Calabria. L’iniziativa, che si svolgerà fino al 9 dicembre, vede protagoniste le associazioni sportive e di volontariato locali, impegnate a promuovere l’inclusione attraverso lo sport. Il baskin, disciplina sportiva che combina i principi del basket con un forte impegno verso l’inclusione, è un esempio concreto di come lo sport possa abbattere ogni barriera. La Settimana internazionale prevede una serie di eventi e incontri in diverse città, tra cui Catania, Messina, Ragusa, Trapani, Siracusa, Palermo e Reggio Calabria, dove si svolgeranno partite, allenamenti aperti e momenti di confronto per sensibilizzare la comunità sull’importanza dell’inclusione delle persone con disabilità.