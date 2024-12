Capodanno a Catania: c’è solo l’annuncio

CATANIA – Molto rumore per nulla: la tanto attesa conferenza stampa annunciata per oggi a Milano, per presentare il “Capodanno in musica”, in programma il 31 dicembre a Catania, è stata improvvisamente annullata da Mediaset per motivi organizzativi. Risulta curioso che la conferenza stampa di un tale evento mediatico sia stata annullata soltanto un paio di ore prima. Era stata già prevista la presenza della conduttrice Federica Panicucci e poi di Fabio Rovazzi, del direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri, dell’ad di Radiomediaset, Paolo Salvaderi e, in collegamento, dell’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, e del sindaco di Catania, Enrico Trantino. Nulla di fatto, dunque, occorrerà attendere per conoscere i nomi degli ospiti e tutti i dettagli. Qualche nome, intanto, è saltato fuori, senza conferme definitive: Umberto Tozzi, Geolier, Annalisa, Emma Marrone, Gigi D’Alessio, Ricchi e Poveri.