Vento di burrasca e freddo: la Sicilia batte i denti

Sicilia sferzata da vento di burrasca e pioggia. E’ arrivato anche il freddo, con temperature in deciso calo. Neve sotto i 1.000 metri, imbiancati Madonie, Nebrodi, Peloritani e zona etnea. Disagi un po’ in tutte le province con alberi e cartelloni abbattuti dal vento. A Palermo, in via Lanza di Scalea, tre pini sono finiti sulle carreggiate bloccando la strada. Così come in via Crispi, davanti al porto: qui un’auto è stata investita dalla chioma della pianta. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco. A Carini un camion ha perso dei profilati in alluminio bloccando lo svincolo autostradale. Traffico in tilt. Anche a Messina forti raffiche di vento e mareggiate. In città alberi caduti in strada hanno bloccato il traffico.



Il maltempo proseguirà anche nei prossimi giorni, per domani la Protezione civile regionale ha emesso un’avviso di allerta gialla per quasi tutta l’Isola. “Si prevede – spiega l’avviso – il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale talora di forte intensità e frequente attività elettrica. Venti da forti a burrasca nord-occidentali, con raffiche fino a burrasca forte, mareggiate lungo le coste esposte. Nevicate sopra i 500-800 metri sui settori settentrionali”.