Cameraman colto da ictus: soccorso con l’elicottero

TRAPANI – Intervento del soccorso alpino e speleologico siciliano e del IV reparto volo della polizia a Favignana per un componente di una troupe televisiva colto da un sospetto ictus. Il 79enne romano stava effettuando un sopralluogo per realizzare un documentario quando si è accasciato a terra a una quota di quasi 200 metri sul livello del mare, nel sentiero che sale al castello di Santa Caterina.

Allertato il 112, l’emergenza sanitaria del 118 ha trasferito la chiamata al soccorso alpino che, per ridurre al minimo i tempi di intervento, ha chiesto l’intervento del IV reparto volo, dove già si trovava una squadra pronta per un’attività addestrativa. Un elicottero AW139 ha imbarcato due tecnici di elisoccorso all’aeroporto di Boccadifalco e in pochi minuti ha raggiunto la zona. Gli specialisti si sono calati col verricello, hanno imbracato il ferito, lo hanno issato a bordo e trasferito direttamente all’ospedale Civico di Palermo dove ad attenderlo c’era un’ambulanza del 118.