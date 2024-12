CALTAGIRONE – La polizia ha denunciato il titolare di un’attività commerciale di Caltagirone per detenzione ai fini del commercio di artifici pirotecnici senza essere in possesso della prevista licenza di pubblica sicurezza. Gli agenti hanno trovato e sequestrato all’interno di un’attività di vicinato 80 batterie di fuochi d’artificio di varie dimensioni e calibro, categoria F2, per un peso totale di massa attiva di 25 chili, pronti per essere commercializzati nonostante l’esercente fosse sprovvisto della licenza. Il proprietario dell’attività è stato, pertanto, denunciato.