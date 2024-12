Nell’appartamento di Librino botti e droga

CATANIA – Teneva droga e materiale esplodente in un mobile della camera da letto in un appartamento di viale San Teodoro, a Librino, ma grazie al fiuto del cane poliziotto Maui è stato scoperto. Così un 32enne catanese è stato denunciato dalla polizia per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione abusiva di materiale esplosivo. Gli agenti nell’appartamento hanno scovato, in una delle due camere da letto, due grossi scatoloni contenenti razzi e materiale pirotecnico di vario genere per un peso di 20 chili, detenuti in modo totalmente abusivo. Inoltre, i poliziotti hanno trovato, nel mobiletto della camera da letto, 20 grammi di cocaina e 240 di marijuana, oltre a 1.200 euro in contanti.