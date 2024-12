Auto contro cisterna: muoiono due ragazzi, un altro è gravissimo

PALERMO – Terribile incidente alle 6 sulla strada statale 121 Palermo-Agrigento in territorio di Bolognetta: una Seat Leon con cinque giovani si è scontrata con un’autocisterna, nell’impatto due ragazzi sono morti e tre sono stati portati in ospedale. Uno di 27 anni è gravissimo, gli altri sono in codice rosso e arancione. A perdere la vita sono stati il guidatore 25enne Ruben Saccio (nella foto) e il 21enne Samuele Cusimano, tutti di Villafrati. Illeso il guidatore della cisterna. Sono intervenuti i vigili del fuoco la polizia stradale, la strada è stata chiusa al traffico (per chi va in direzione Catania uscita al km 239,500 (Bivio Bolognetta), in direzione Palermo uscita al km 238,500).