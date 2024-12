Movida con tirapugni: beccati 2 ragazzi catanesi

CATANIA – Giovani catanesi con i tirapugni. Controllando gruppetti di ragazzi che schiamazzavano di sera nella zona di piazza Bellini, la polizia ha trovato un 14enne in possesso di un tirapugni, denunciandolo. Gli agenti hanno poi notato due individui che si aggiravano con fare sospetto tra le auto parcheggiate nel piazzale di un supermercato del centro: uno di loro, un pregiudicato 19enne, aveva pure lui un tirapugni che teneva all’interno del borsello portato a tracolla. Il giovane ha opposto resistenza durante il controllo. Sempre nei pattugliamenti sono stati scovati 6 posteggiatori, tutti catanesi noti alle forze dell’ordine. Uno di loro, un catanese di 32 anni beccato a piazza Manganelli, era ricercato per la notifica di una sentenza di condanna a 2 anni di reclusione per atti persecutori e minacce nei confronti dell’ex compagna.