“Al pronto soccorso non usiamo cuscini per igiene”

CATANIA – Arriva la replica sulla segnalazione effettuata dal Codacons e ripresa dalla stampa sui pannolini utilizzati come cuscino nel pronto soccorso dell’ospedale San Marco. In una nota, l’Aoup Rodolico-San Marco precisa che “l’assenza di cuscini nelle sale del pronto soccorso è la normalità ed è dovuta a questioni igieniche”.

“Sulle barelle girano decine e decine di utenti, barelle realizzate secondo i moderni standard con lo schienale reclinabile e molto comode – continua la nota -. Il paziente ha comunque espressamente richiesto la cortesia di ricevere un supporto per la testa e i sanitari gentilmente sono andati incontro alla sua esigenza. La cortesia del personale presente, espressamente ringraziato dallo stesso paziente, è stata dolosamente scambiata da qualche ‘segnalatore’ per un episodio di malasanità da pubblicizzare ampiamente traendo in inganno il Codacons. L’azienda, dopo aver consultato i suoi legali, si riserva di difendere in altra sede il lavoro, la professionalità e i sacrifici di quanti operano nel pronto soccorso”.