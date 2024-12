ADRANO (CATANIA) – Infastidito da un’auto parcheggiata vicino casa sua decide di tagliarle le gomme, ma viene individuato e denunciato dalla polizia per danneggiamento. La ricerca è cominciata dopo la denuncia presentata dal proprietario della macchina che ha raccontato ai poliziotti di aver regolarmente parcheggiato la sera prima in strada vicino casa per poi andarla a riprendere l’indomani mattina prima di andare al lavoro. A quel punto l’amara sorpresa: due gomme erano state tagliate. Gli agenti hanno acquisito le registrazioni di alcuni sistemi di videosorveglianza e sono riusciti a individuare il responsabile, un 67enne, residente in una casa prospiciente al luogo dove era parcheggiata l’auto danneggiata. A quanto pare, infastidito dalla presenza del mezzo, ha deciso di tagliare due pneumatici come monito per scoraggiare il proprietario a parcheggiare in futuro nello stesso punto.