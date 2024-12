Acireale: nasconde dosi nell’androne del palazzo

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato un pregiudicato 31enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Durante appostamenti, i militari hanno visto che l’uomo si recava frequentemente in una palazzina di via Vittorio Emanuele dove si tratteneva solo per pochi minuti. Appena uscito è salito a bordo di una Fiat Panda e a quel punto è scattato il controllo.

Non appena i militari lo hanno fermato, l’uomo è sembrato subito palesemente nervoso, e il motivo è stato subito svelato perché nel vano portaoggetti dell’utilitaria, gli operatori hanno scovato due dosi di cocaina e crack pronte per la vendita al dettaglio. Poi, insieme al fermato sono entrati nell’edificio e hanno concentrato la perquisizione nel vano sottoscala dell’androne condominiale, ritenendolo il punto più probabile per nascondere qualcosa.

L’accertamento ha effettivamente consentito di scoprire che, all’insaputa degli ignari condomini, il pusher adoperava proprio quel locale come suo personale deposito per la droga. I militari hanno trovato, infatti, ben nascosto, un barattolo di vetro con dentro 13 dosi di cocaina in polvere, una pietra di oltre 30 grammi della stessa sostanza, una dose di crack e un bilancino di precisione. Il 31enne è stato arrestato e condotto in carcere.