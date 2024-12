Catania: pietra di cocaina tra le buste della spesa

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un 23enne pregiudicato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Teatro dell’operazione il quartiere Picanello dove i militari hanno scoperto che il giovane nascondeva nella sua casa al piano terra, con annesso cortile, la cocaina che poi vendeva ai suoi clienti. Confondendosi tra gli abitanti del quartiere, quando il pusher è rientrato a casa per rifornirsi, i carabinieri hanno dato il via al blitz, bloccando il 23enne all’ingresso e procedendo alla perquisizione della casa. Nel cortile i militari hanno notato uno scatolone appoggiato su un muretto di mattoni, pieno di molte buste della spesa gettate alla rinfusa. Rovistando tra quei sacchetti, dentro una piccola bustina, hanno scovato una pietra di cocaina del peso di 100 grammi. Il 23enne è stato arrestato, per lui è scattato l’obbligo di presentazione alla polizia.