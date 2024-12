“A gennaio arriveranno rinforzi”

Il presidente Ross Pelligra in tribuna al Massimino porta bene al Catania. Nell’ultima partita dell’anno, la prima del girone di ritorno, si gode una vittoria netta, 4-0 al Sorrento, e pensa al futuro, così come annuncia durante Diretta Stadio su Telecolor: “Finalmente oggi la squadra ha mostrato di essere forte. Il mercato? A gennaio ci saranno dei rinforzi, prenderemo i giocatori che servono. Io punto molto sul Catania, sulla piazza”. Poi gli auguri ai catanesi: “Il Natale lo passerò in Australia, faccio tanti auguri a tutte le famiglie catanesi”.

Anche l’allenatore Domenico Toscano appare sollevato e soddisfatto, ma non si lascia andare a troppo entusiasmo: “Vittoria che ci voleva, sono contento per i ragazzi. Dopo qualche segnale con Stoppa e Inglese nel primo tempo, durante l’intervallo ho detto ai ragazzi di entrare e pensare solo a come fare per vincere. E’ stata un’annata difficile e impegnativa dopo le vicende di agosto, ma i ragazzi si stanno impegnando. Ora lavoriamo sui difetti, non ci piace la classifica, non piace alla gente e la vogliamo cambiare. Non mi piace non vincere. Come sta Sturaro? Problema muscolare, ha pure un ginocchio con cui fare i conti e ha stretto i denti”. Sul mercato di gennaio ha aggiunto: “La società sa dove bisogna migliorare, non parlo solo di giocatori, ma anche del sistema. Ma non ci saranno rivoluzioni, interverremo dove ci sono carenze”.

Post partita, sempre ai microfoni di Diretta Stadio, anche il ‘portierino’ Damiano Butano, al debutto in rossazzurro a soli 16 anni: “Difendere i pali della mia città è stato emozionante, un’esperienza bellissima. Mi sono stati tutti accanto, soprattutto i compagni. Fino a giovedì non sapevo ancora che avrei giocato, ma era nell’aria e mi sono fatto trovare pronto. Il mio arrivo al Catania, nella Primavera, si è concretizzato rapidamente, per me è stata una grande occasione. Dietro c’è tanto lavoro, costanza, impegno, voglia di crescere. Anche un po’ di follia. E’ tutto nuovo per me, anche l’intervista. E’ la mia prima volta”.