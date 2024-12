A Catania tradizionale (e gelido) tuffo di fine anno

CATANIA – Come ogni anno si è rinnovato a Catania l’immancabile appuntamento con la San Silvestro a mare. La manifestazione sportiva ideata e organizzata per decenni da Lallo Pennisi, è da sempre portata avanti con grande sensibilità e impegno dalla Nuoto Catania. In una mattinata baciata dal sole, la tradizionale nuotata nel porticciolo di Ognina ha visto come ogni anno la partecipazione di nuotatori agonisti e appassionati. In gara anche l’assessore allo Sport Sergio Parisi e l’astronauta Luca Parmitano. Vincitore per il terzo anno consecutivo Riccardo Torrisi, pallanotista della Nuoto Catania (nella foto al centro, con lui il fratello e l’assessore Parisi).

Durante la gara si è svolta anche una manifestazione pacifica contro la privatizzazione del porticciolo di Ognina, ritenuto uno spazio inviolabile. Centinaia di persone tra residenti e pescatori hanno tirato fuori slogan e striscioni. L’intento è quello di attirare l’attenzione su una questione che rimane irrisolta da tempo, nella speranza che il Comune possa finalmente trovare una soluzione concreta.