ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – I carabinieri di Zafferana Etnea hanno arrestato un 42enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari hanno seguito il continuo via vai di giovani dalla sua abitazione in via Algerazzi e all’alba è scattato il blitz: con il supporto dei cani antidroga King e Riley, i carabinieri hanno cinturato l’intera abitazione per prevenire qualsiasi tentativo di fuga o di eliminazione della droga. Appena entrati, una volta bloccato il 42enne, è cominciata la perquisizione con i cani che si sono immediatamente concentrati sulla cucina. In un pacchetto di sigarette poggiato su un tavolino sono state trovate 7 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio.