‘Volontari siciliani pronti ad andare a Valencia’

“Ho chiesto al capo della protezione civile regionale, Salvo Cocina, di mettere a disposizione della protezione civile nazionale le nostre squadre di volontari, pronte a intervenire per la rimozione del fango e dei detriti nelle aree colpite a Valencia”. Anche il governatore siciliano Renato Schifani vuole fare la sua parte per aiutare gli spagnoli devastati dall’alluvione. “La nostra isola – aggiunge – purtroppo in passato ha vissuto tragedie simili, per questo sente il dovere di offrire il proprio supporto. Esprimiamo la solidarietà della comunità siciliana ai nostri amici spagnoli”.

Intanto a Valencia si scava ancora nel fango per cercare i sopravvissuti a tre giorni dalla catastrofe provocata da Dana, la “goccia fredda” dell’alluvione. Il bilancio dei morti ora supera i 200. L’emergenza resta alta, con circa 366.000 abitanti senza acqua potabile e 50.000 al buio. Ancora polemiche sul ritardo dell’allarme. In un tunnel i vigili del fuoco hanno trovato vittime dentro 30-40 auto.

Per la mancanza di acqua a causa delle condotte scoppiate per l’inondazione, in alcuni comuni non è possibile procedere con la pulizia del fango che nel frattempo si è seccato. Altri 500 soldati si uniranno oggi agli oltre 1.200 impegnati nell’emergenza nella regione. La priorità è garantire beni di prima necessità, come acqua, cibo e medicine.