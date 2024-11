Medaglie olimpiche, titoli italiani, grandi atleti, dirigenti e giornalisti. Il menù è consolidato ma ogni anno Pippo Leone sa renderlo sempre nuovo e accattivante. Mancano pochi giorni al Galà dello Sport che andrà in scena al Grand Hotel Villa Itria di Viagrande, lunedì 9 dicembre, con inizio alle ore 20. Si arricchisce anche il numero degli sport rappresentanti. Gli ultimi nomi dei premiati svelati dall’organizzazione sono i campioni d’Italia di squash della New Squash Club Catania e la giovanissima campionessa europea e vicecampionessa mondiale di canoa, la 14enne Anastasia Insabella.

Inoltre, per aver innovato il ruolo del dirigente sportivo, Roberto Ghiretti riceverà la Castagna d’Argento alla carriera. Per lui, una serie di successi da dirigente sportivo nel volley, vincendo con squadre di club sia a livello nazionale sia internazionale, prima di dedicarsi alla gestione di strutture complesse (amministratore delegato della Lega Volley, presidente del Col dei Mondiali di hockey su ghiaccio 1994, segretario della commissione tecnica della Fivb).

La New Squash Catania, Anastasia Insabella e Roberto Ghiretti saliranno sul palco del Galà dello Sport, insieme ad altri grandi protagonisti del 2024: la spadista medaglia d’oro olimpica Alberta Santuccio, la campionessa di canottaggio Valentina Rodini, l’atleta azzurro Matteo Melluzzo, gli ori a Parigi nel tennistavolo paralimpico Giada Rossi e Matteo Parenzan, ma anche altre importanti società campioni d’Italia: l’Ekipe Orizzonte di pallanuoto, la Meta Catania di calcio a 5, la DomusBet.tv Catania Beach Soccer e le ragazze della Masterball Academy di beach volley.

La cerimonia di consegna della Castagna d’Argento 2024 avrà anche ospiti illustri come il vicepresidente vicario del Coni Silvia Salis e il direttore di Rai Sport Iacopo Volpi. Il Galà dello Sport sarà presentato da Ruggero Sardo con Martina Leone. È organizzato in collaborazione con la presidenza dell’Assemblea regionale siciliana, l’assessorato regionale Turismo Sport e Spettacolo, il Comune di Viagrande, il Coni regionale, l’Ansmes (Associazione Nazionale Stelle e Palme al Merito Sportivo) e Fondazione Sport City. L’evento è realizzato grazie all’importante presenza dei partner Siciliana Recapiti, Sail Post Etnea Recapiti, Siner, Copitel, Videobank, Ias Service, Edis Group, Ellevu, Matec Group, New Vecagel, Bms, Mga Impianti, Tecnocomp, Cosminos, Agenzia Generali, Mallamo Medical Service, Imbaltec, Angiolucci occhiali.

In tv si rinnova il rapporto di collaborazione con Telecolor (canale 11) che, come successo nella scorsa edizione, trasmetterà l’evento. Tre i passaggi previsti: sabato 21 dicembre alle ore 16 e alle 20.45, in prime time; domenica 22 dicembre alle 00.30. Sui social sarà possibile seguire tutti gli aggiornamenti in vista della serata del 9 dicembre anche attraverso i canali social del Galà dello Sport (Facebook, Instagram e YouTube).