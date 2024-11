Un catanese tra i più belli del mondo

Un ragazzo di Maniace rappresenta l’Italia al “Mister Globe international”, uno dei principali concorsi di bellezza al mondo in programma questa settimana nelle Filippine, a Cebu. Gabriele Calà Lesina, 25enne alto 1.87, fotomodello con la passione per lo sport, arriva al concorso sullo slancio dell’ottimo risultato conquistato in estate a Pescara dove il ragazzo catanese è stato tra i 20 finalisti del concorso di Mister Italia.

“Quella è stata una bellissima esperienza che mi ha dato consapevolezza dei miei mezzi oltre che tanti amici – racconta Gabriele alla vigilia della partenza per le Filippine -. Ora sono orgoglioso e onorato di rappresentare l’Italia in un’esperienza internazionale. Confido nel tifo e nel supporto di tutti, a cominciare dalla mia famiglia che mi ha sempre sostenuto nella mia avventura nel mondo delle sfilate. Il sogno è quello di sfondare nello spettacolo, che sia televisione o moda poco importa”. Per tutta la settimana Gabriele sarà impegnato in sfilate e shooting fotografici nella città asiatica: la finalissima è in programma domenica a Toledo City, sempre nelle Filippine.