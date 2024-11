“Tutto distrutto in pochi minuti”

RIPOSTO – Si sfoga in un post sui social un giovane di Riposto, Marco Roccamena, che ha postato le immagini della casa di famiglia devastata dalla furia dell’acqua piovana e fango: “Vedere piangere i mei genitori perché tutto ciò che si è costruito negli ultimi 20 anni, con tanti sacrifici ed onestà, andare distrutto nel giro di pochissimi minuti è assurdo. È la seconda volta in dieci anni. La prima si contavano danni da oltre 15.000 euro, nessun aiuto da parte di Stato, comune o regione”. Il giovane si appella al sindaco Davide Vasta e nel contempo mostra dei video esterni e interni all’abitazione dove si vede chiaramente come l’acqua abbia ricoperto tutto.