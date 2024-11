Truffava anziani fingendosi un parente in difficoltà

CATANIA – Un 53enne truffatore seriale di anziani è stato denunciato dalla polizia di Catania. L’uomo, fermato alla guida di un’auto senza patente, assicurazione e revisione in piazza Repubblica, è risultato avere a suo carico diversi indagini per truffe commesse a Trieste, Bologna, Taranto e Noventa Vicentina (Vicenza). Oltre alle contestazioni delle violazioni del codice della strada agenti delle Volanti della Questura hanno denunciato il 53enne per truffa perché è risultato essere titolare del conto e della carta prepagata utilizzati per farsi accreditare il denaro da parte delle vittime.

Il 53enne ha realizzato le truffe sempre attraverso lo stesso modus operandi: rintracciava le vittime telefonicamente spacciandosi per un parente in difficoltà che aveva bisogno urgentemente di soldi. Con questo stratagemma è riuscito a far ricaricare sul proprio conto corrente e su una carta prepagata a lui intestata, importi variabili tra i 600 e 1.000 euro.