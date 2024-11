“Troppe multe Sostare nelle vie D’Annunzio e Pola”

Commercianti di via Gabriele D’Annunzio e via Pola sul piede di guerra contro le continue multe, elevate dal personale di Sostare, che tartassano una parte della città che storicamente presenta una significativa carenza di parcheggi. “Qui si rischia la desertificazione della zona con la chiusura di tante attività per mancanza di clienti – dichiara il presidente della commissione comunale alle Partecipate e consigliere di Prima L’Italia-Lega, Andrea Cardello – stiamo ascoltando le loro segnalazioni e tutti lamentano una politica sanzionatoria martellante in alcune zone come via Pola o via Gabriele D’Annunzio mentre altre sono completamente abbandonate e ognuno fa quello che vuole”.

“Vera e propria anarchia dov’è possibile trovare perfino gli stalli blu occupati dai venditori ambulanti. Tutto ciò è assolutamente intollerabile. Per queste ragioni, in qualità di presidente della commissione alle Partecipate, ho chiesto agli organi responsabili dell’Amts un report dettagliato sulle zone in cui si è concentrato il maggior numero di multe. In via Pola, via Gabriele D’Annunzio e nella altre strade interessate i commercianti e i residenti non chiedono trattamenti di favore ma solo che la legge sia applicata in egual misura anche nelle vie completamente dimenticate dal personale della Sostare e che soffrono il parcheggio selvaggio e la furbizia degli ambulanti”.

Inviate le vostre segnalazioni a [email protected] o tramite il nostro account ufficiale su Facebook