Maltempo: scuole chiuse tra Catania e Messina, tromba marina a Palermo

PALERMO – Ancora violenti temporali a Palermo e in provincia. Nella zona dell’aeroporto Falcone Borsellino è stata filmata da diversi viaggiatori una tromba marina vicino alla costa. A causa del maltempo è stato dirottato a Catania il volo British Airways in arrivo da Londra Heathrow, gli altri collegamenti sono stati regolari. Le forti piogge hanno colpito il capoluogo siciliano e le borgate di Sferracavallo e Mondello, con allagamenti segnalati in viale Regione siciliana, nella zona di via Ugo La Malfa. Diversi gli interventi di soccorso dei vigili del fuoco per alcuni automobilisti bloccati dentro le auto nelle strade sommerse dall’acqua.

Il maltempo non riguarda solo Palermo: la protezione civile siciliana ha diramato un’allerta arancione per piogge e temporali, con attenzione anche in Sardegna e Calabria. “L’area di instabilità presente già da diversi giorni tra le due isole maggiori nel corso delle prossime ore subirà un’ulteriore recrudescenza, con lo sviluppo di sistemi temporaleschi che, a partire dalle aree di mare, tenderanno a interessare le citate isole maggiori”. L’avviso prevede dal pomeriggio/sera di oggi precipitazioni sparse su Sardegna e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Anche per domani allerta arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul settore costiero nord-orientale della Sicilia. Allerta gialla per il restante territorio dell’Isola.

Una situazione che sta spingendo molti sindaci a disporre per questo lunedì la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado. L’ordinanza è già arrivata a San Gregorio, Sant’Agata Li Battiati, San Giovanni La Punta, Gravina, Giarre, Riposto, Acireale, Aci Catena, Aci Sant’Antonio, Santa Teresa di Riva, Letojanni, Nizza di Sicilia, Alì, Alì Terme, Roccalumera, S. Alessio Siculo, Savoca, Gallodoro, Furci Siculo, Sant’Alessio Siculo, Pagliara, Mandanici e Fiumedinisi.