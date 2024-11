Tentano il furto all’ex cementificio di via Tempio

CATANIA – La polizia ha arrestato due 33enni di origine romena, entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio, per furto di materiale ferroso. Su segnalazione del personale di vigilanza dell’istituto The Guardian, gli agenti sono intervenuti, nei giorni scorsi, all’interno dell’ex cementificio di via Domenico Tempio. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito individuato e fermato uno dei due ladri mentre teneva in mano un grosso martello e altri arnesi, utilizzati, in genere, per commettere effrazioni.

Dopo aver raccolto le informazioni della guardia giurata presente in quel momento, gli agenti hanno fermato il secondo uomo ancora all’opera, in una parte dello stabile, nel tentativo di asportare materiale in ferro da una cabina elettrica, disponendo di una serie di attrezzi, tra martello, tenaglie, chiavi combinate e cacciavite. Tutti i vari arnesi trovati sono stati sequestrati. I due ladri sono stati arrestati e posti ai domiciliari nelle rispettive abitazioni.