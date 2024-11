Spara all’ex della madre: arrestato

CATANIA – Svolta nelle indagini sul ferimento di un uomo a colpi di fucile in via Balatelle, nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo. Su richiesta della Procura di Catania, la Squadra mobile ha arrestato il 22enne Francesco Castorina con l’accusa di tentato omicidio. A richiamare l’attenzione delle forze dell’ordine, la sera del 24 ottobre, è stata una chiamata al 112 che segnalava la presenza di un’auto con lo sportello lato guida aperto e una persona sanguinante con ferite d’arma da fuoco al braccio. Il racconto della vittima ha permesso di ricostruire il movente, maturato per rancori legati alla sfera personale. L’autore del tentativo di omicidio è il figlio di una ex compagna della vittima che avrebbe agito a tutela della madre, per ragioni riconducibili all’andamento della pregressa burrascosa relazione. Francesco Castorina è stato rinchiuso nel carcere catanese di piazza Lanza.