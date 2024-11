Spaccia ai domiciliari: nel borsone ‘erba’ e cartucce

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un pregiudicato 57enne calabrese residente nel capoluogo etneo da diversi anni. I militari hanno scoperto che il 57enne, nonostante fosse agli arresti domiciliari nella sua casa a Picanello, stava continuando a spacciare. Il suo appartamento, in effetti, era base logistica per lo stoccaggio della droga, in particolare marijuana, che veniva successivamente distribuita ai clienti.

A quel punto, i carabinieri hanno deciso di far scattare un blitz dopo aver osservato un insolito viavai di persone dall’appartamento. Si sono presentati in casa del 57enne col pretesto di un controllo di routine e hanno ispezionato accuratamente ogni stanza dell’appartamento. In camera da letto hanno trovato un borsone appoggiato su un baule, all’interno hanno trovato 1.800 grammi di marijuana, suddivisi in diverse buste di cellophane, e una confezione di 50 cartucce per pistola calibro 7.65. In cucina, nel forno, hanno trovato un foglio sul quale erano annotati nominativi e importi, presumibilmente riconducibili all’attività di spaccio. Il 57enne è stato posto ai domiciliari.